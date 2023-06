„Bedarf enorm gestiegen“ Cura Krankenhaus in Bad Honnef eröffnet eigene Station für Schmerzpatienten

Wohl jeder Mensch hatte schon einmal Schmerzen. Doch was, wenn eine Schmerztablette nicht mehr hilft? Wenn der Schmerz den Alltag bestimmt und nicht mehr weggehen will? Hilfe finden betroffene Patienten im Cura Krankenhaus in Bad Honnef: Dort wird am Donnerstag eine Station mit insgesamt 15 Betten für Menschen mit chronischen oder komplexeren Schmerzerkrankungen offiziell eingesegnet – untergebracht in den Räumen der ehemaligen Gynäkologie. Geleitet wird die Abteilung von Privatdozent Dr. Stefan Wirz, der die Schmerztherapie sowohl ambulant als auch stationär bereits seit 2008 an dem Krankenhaus anbietet. Mit ihm sprach Gabriela Quarg.