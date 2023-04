Um- und Neubauarbeiten Das Siebengebirgsgymnasium in Bad Honnef platzt aus allen Nähten

Während der Abschlussjahrgang am städtischen Siebengebirgsgymnasium über den Klausuren brütet, denken Schulleitung und Kollegium zusätzlich längst weit über den Tag hinaus, da der Abi-Jahrgang 2023, bestenfalls mit der Hochschulreife in der Hand, das Sibi verlässt – auch nach der Abi-Panne, die am Sibi wie fast überall für Frust gesorgt hat. „Es tat uns für die Schülerinnen und Schüler leid, die aufgeregt und konzentriert waren vor ihrer allerersten Abiturprüfung. Da ist möglicherweise Vertrauen verloren gegangen“, so Schulleiterin Stefanie Lamsfuß-Schenk. Vor dem Sibi liegen wichtige Weichenstellungen, allem voran das Vorhaben, die Schule ab 2024 um- und auszubauen. Und das wird bitter nötig sein. Denn auch heute schon platzt das Sibi aus allen Nähten. So werden anstatt vier nach den Sommerferien fünf neue Eingangsklassen gebildet. Und der Bedarf auch an der Betreuung zugewanderter und geflüchteter Kinder wächst.