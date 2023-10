Bilanz in Bad Honnef Der digitale Wandel kommt im Tourismus an

Die Förderung hatte sich an Destinations-Management-Organisationen (DMOs) gerichtet, die als entscheidende Akteure dazu beitragen, die Resilienz im Tourismus in und nach der Coronakrise zu stärken. Die Tourismus & Congress GmbH habe erfolgreich von dieser Förderung profitiert. Verschiedene Module entstanden – so die Erstellung von digitalem Content, die Schaffung von Schnittstellen zur Datenbereitstellung, eine digitale Medienkampagne, die Implementierung eines digitalen Customer-Relationship-Managements, die Stärkung der digitalen Infrastruktur und die Schaffung neuer Services für Endkunden, machte Projektmanager Ulrich Jünger deutlich.