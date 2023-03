Der 21. März ist der „Tag des Waldes“ Warum der Wald der Zukunft anders aussehen muss

„Wir wussten, dass sich etwas ändern wird, aber mit dieser Geschwindigkeit hat niemand gerechnet“, erzählt Georg Pieper, Stadtförster in Bad Honnef, auf dem Weg zum ersten Ziel: einer großen Fläche in Aegidienberg kurz vor der Landesgrenze zum rheinland-pfälzischen Windhagen-Stockhausen. Dort, wo einst ein großer Fichtenwald stand, herrscht Leere. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht: Dieses geflügelte Wort lässt sich stellenweise längst nicht mehr in die Realität übersetzen. Doch hoffentlich nicht mehr lange. In langen Reihen stehen dort die Setzlinge, erkennbar an gelb-grünen Schutzhüllen, die nun wachsen und gedeihen sollen.