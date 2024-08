Vertrag unter Dach und Fach Dieser Supermarkt zieht auf das Post-Areal in Bad Honnef

Bad Honnef · Kaum etwas steht so weit oben auf der Wunschliste der Bad Honnefer wie ein Supermarkt in der Innenstadt. Jetzt steht fest, dass auf dem Post-Areal ein Supermarkt einziehen wird. Welche Kette das sein wird und was auf dem Areal noch geplant ist.

28.08.2024 , 11:21 Uhr

Das heutige Postgebäude wird abgerissen, es entsteht ein Neubau mit Wohnungen sowie einem Supermarkt. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge