Einbruch in Bad Honnef : Einbrecher wirft Glastür von Tankstelle mit Gullydeckel ein

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag in Bad Honnef in eine Tankstelle eingebrochen. Zutritt verschaffte sich der Täter mit einem Gullydeckel, mit dem er die gläserne Tür einwarf. Gegen 0.30 Uhr in der Nacht gelangte der Tatverdächtige in die Tankstelle auf der Wittichenauer Straße. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Einbrecher Zigaretten und Getränke. Mögliche Zeugen können sich unter 0228/15-0 bei der Polizei melden.