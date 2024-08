Drei Verdächtige festgenommen Ein Einbruch und zwei Einbruchsversuche in Bad Honnef in einer Nacht

Drei Männer im Alter von 16, 17 und 19 Jahren sind am Mittwoch gegen 6.45 Uhr von Polizisten an der Bergstraße auf Höhe des Kirchplatzes in Bad Honnef angetroffen, kontrolliert und anschließend vorläufig festgenommen worden. Sie waren zuvor an der Bondorfer Straße als verdächtige Personen gemeldet worden. Das teilte Pressesprecher Simon Rott auf GA-Anfrage mit. Das Trio steht im Verdacht, an der Straße Am Sperrbaum in ein Haus eingebrochen zu sein. Dort sollen sie gegen 4.30 Uhr Diebesgut und eine Handtasche mitgenommen haben.