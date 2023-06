Lustvolles Vergnügen in Bad Honnef Eine Nacht im Pärchenclub Chateau Royal

Die mittelgroße Frau mit den dunklen Haaren und unscheinbaren Klamotten hat sich beinahe fertig umgezogen. Ihre Wangen glühen in verräterischem Rot. „Wir fahren schon, weil wir die Babysitterin ablösen müssen“, sagt sie fast entschuldigend. „Außerdem wird der Kleine immer gegen Mitternacht wach, dann wollen wir zu Hause sein.“ Mittlerweile hat auch ihr Mann seine Verwandlung fast abgeschlossen. Jeans, Pullover, schwarze Jacke. Gerade eben noch hatte er lediglich in Stoffhose, mit nacktem Oberkörper und umgelegter Fliege dagestanden, die Haare zu einem kurzen Zopf gebunden. So wie sie jetzt aussehen, Taschen und Autoschlüssel in den Händen, fällt es schwer, sich die beiden in einem der Zimmer vorzustellen, in denen sie gemeinsam mit zahllosen anderen Paaren ihre Lust ausleben. Ob sie ihrer Babysitterin erzählen werden, wo sie waren?