Kosten für die Kinderbetreuung Rund hundert Eltern demonstrieren in Bad Honnef

„Wenn man uns in den zuständigen Gremien abwürgt, dann werden wir eben auf diese Weise gehört.“ Dutzende Bad Honnefer Eltern machten am Samstagvormittag in der Fußgängerzone gegen den Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport mobil, die systemübergreifende Geschwisterkindermäßigung zwischen Kindergarten und Offener Ganztagsschule (OGS) ab 1. August zu streichen und die Beiträge anzuheben. „Kinderbetreuung darf kein Luxus werden“, „Für ein familienfreundliches Bad Honnef“, „Bildung muss für alle Kinder sein“, war auf den Schildern zu lesen, die bei der Demo in die Höhe gehalten wurden.