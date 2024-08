Schulwegsicherheit in Bad Honnef Elterntaxis landen in Bad Honnef ab sofort vor einer Sperrbake

Mittwoch, kurz vor halb acht. Noch herrscht auf der Rommersdorfer Straße Ruhe an diesem ersten Schultag nach den Sommerferien. Eine Autofahrerin biegt von der Bismarkstraße aus nach links Richtung Siebengebirgsgymnasium ab, reagiert kurz irritiert angesichts der Zaungäste, die sich dort versammelt haben. Was ihr nicht bewusst scheint: Sie befährt diesen Abschnitt auf den letzten Drücker, bevor die Zufahrt zu Löwenburgschule und Sibi erstmals für eine halbe Stunde allein Radfahrern und Fußgängern gehört. Bad Honnef legt mit der Sperrung als Schulstraße vor, was auch andere Kommunen in der Region planen.