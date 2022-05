Streit um Konzerte : Entscheidung über Ausnahmegenehmigung auf Grafenwerth steht noch aus

Bad Honnef Keine zwei Wochen mehr, dann soll sich auf Grafenwerth der Vorhang zur „Klassik auf der Insel“ heben – doch auch an Tag zwei nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln ist unklar, ob und wie es weitergeht. Dabei wirft die Genehmigungspraxis des Rhein-Sieg-Kreises Fragen auf.

Der Streit um das „Sommer Open Air“ auf der Insel Grafenwerth geht in die nächste Runde: Nachdem das Verwaltungsgericht Köln die Durchführung der Konzerte einstweilen untersagt und damit allem voran die Genehmigungspraxis der Unteren Landschaftsbehörde des Rhein-Sieg-Kreises in Frage gestellt hat, stehen sich Naturschützer und Veranstalter weiter unversöhnlich gegenüber. Der Rhein-Sieg-Kreis hingegen, eigentlicher Adressat der Beschwerde des Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), gab sich am Mittwoch zugeknöpft. Der Beschluss des Gerichts zum BUND-Eilantrag müsse zunächst bewertet werden, hieß es auf GA-Anfrage.