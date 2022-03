Basketball-Jugend spielt am Schloss Hagerhof : Mannschaften aus Münster qualifizieren sich für Berlin

Bad Honnef Endlich mal wieder zu einem Turnier auflaufen: Nach der Pandemie-bedingten Auszeit wurden am Schloss Hagerhof die Basketball-Landesmeisterschaften der Jungen ausgetragen. Die Lokalmatadore schlugen sich redlich, mussten sich aber den Teams aus Münster geschlagen geben.

Zwei Jahre lang hatte die Pandemie die Austragung des Turniers unmöglich gemacht. Nun fand sich die Basketballjugend des Landes NRW zur Landesmeisterschaft der Jungen im Schuljahr 2021/2022 zusammen. Ausgetragen wurde der Wettkampf in der Basketballhochburg Schloss Hagerhof. Dort traten am Donnerstag die besten nordrhein-westfälischen Mannschaften der Jungen gegeneinander um den Titel des Landesmeisters und den Einzug ins Bundesfinale in Berlin an. Die Hagerhof-Teams mischten zwar ordentlich mit, mussten sich aber bei der Siegerehrung durch Bürgermeister Otto Neuhoff mit Zweit- und Drittplatzierungen begnügen.

Hagerhof-Teams auf den Plätzen zwei und drei

Dieser Wunsch erfüllte sich in der Wettkampfklasse III für die Mannschaft des Pascal-Gymnasiums aus Münster. Nach spannenden Duellen landete das Theodor-Heuss-Gymnasium aus Hagen auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Bad Honnefer Mannschaft vom Schloss Hagerhof auf Platz drei. Auch in der WK II ging der Sieg an die Münsteraner gefolgt von Schloss Hagerhof auf dem zweiten und der International School aus Düsseldorf auf dem dritten Platz. Neuhoff sprach allen Mannschaften seine Hochachtung aus. So groß die Enttäuschung über den verpassten Einzug ins Finale auch sein möge, so hätten sie sich doch alle für die Landesmeisterschaft qualifiziert und könnten auf diese Leistung stolz sein.