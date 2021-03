Polizei sucht Exhibitionist : Mann entblößt sich auf Schulhof in Bad Honnef

Mann entblößt sich auf Schulhof in Bad Honnef

Ein bislang unbekannter Mann soll sich auf einem Schulhof in Bad Honnef die Hose vor fünf Mädchen herunter gezogen haben. Die Polizei sucht jetzt nach dem Exhibitionisten.

Vor fünf Mädchen im Alter zwischen neun und zehn Jahren soll sich ein bislang unbekannter Mann am Freitag, 19. März, die Hose herunter gezogen haben. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr auf dem Schulhof an der Karl-Broel-Straße in Rhöndorf. Die Polizei erhielt wenige Tage später von der Schulleitung Kenntnis von dem Vorfall.