Spezialfahrzeuge unterwegs Fachfirma bekämpft die Raupen des Eichenprozessionsspinners

Er muss jedes Jahr aufs Neue bekämpft werden, und das aus gutem Grund: Der Kontakt der sogenannten Brennhaare des Eichenprozessionsspinners ist gesundheitsgefährdend, und beim Spaziergang werden die typischen Anzeichen für Nester des Schädlings nicht selten übersehen. Erste Raupen des Eichenprozessionsspinners wurden jetzt in Bad Honnef gesichtet. Die Stadt hat darum eine Spezialfirma mit der Bekämpfung beauftragt. Deren Spezialfahrzeuge sind in Kürze im Stadtgebiet unterwegs und gehen den Raupen an den Kragen, so die Mitteilung weiter.