Bad Honnef : Fahrer von Krankenfahrstuhl wird bei Unfall verletzt

Bad Honnef Der Fahrer eines Krankenfahrstuhls ist am Dienstag in Bad Honnef bei einem Unfall verletzt worden. Der 87-Jährige stieß auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Autofahrer.

Ein 87-Jähriger ist am Dienstagmorgen in Bad Honnef in seinem Krankenfahrstuhl mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 9.40 Uhr zu dem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrer des Krankenfahrstuhls.