Event zum Jubiläum : Bad Honnef feiert Stadtfest mit Mittelaltermarkt

Viel Musik gab es am Samstag in Bad Honnef beim Event anlässlich des Stadtjubiläums. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Anlässlich des Jubiläums 1100 Jahre Bad Honnef kamen Besucher jetzt zu einem bunten Event in die Stadt. Es war eine Mischung aus Schlemmerabend, Rosenfest und Mittelaltermarkt. Das Motto lautete „Rosige Zeiten zum Jubiläum“.



Es war wie ein Geburtstagsständchen aus dem Glockenturm. Minutenlang läutete die Christusglocke von Sankt Johann Baptist am Samstagnachmittag zur Überraschung der Besucher des großen Events anlässlich des Stadtjubiläums 1100 Jahre Bad Honnef. Das Exemplar wurde von Konrad Adenauer gestiftet, erklingt solo nur zu besonderen Ereignissen und platzte mitten in die Riesenparty. Ein toller Gruß von oben.

922 war Honnef erstmals urkundlich erwähnt worden – der Grund für die Feierlichkeiten in diesem Sommer. Das Jubiläum erfuhr nun mit dem Event am Samstag einen Höhepunkt. Der Verein Centrum hatte es in Zusammenarbeit mit der Stadt organisiert. Es war eine Mischung aus Schlemmerabend, Rosenfest und Mittelaltermarkt. Das Motto lautete „Rosige Zeiten zum Jubiläum“.

Mittelaltermarkt ermöglicht Zeitreise in die Vergangenheit

Die Kirche stellte dabei das Tor zur Geschichte dar. Auf dem Kirchplatz hatte Marktmacher Jürgen Kutter den Mittelaltermarkt etabliert, der eine Zeitreise in die Vergangenheit ermöglichte. In der Pfarrkirche erörterte Erwin Martini kundig, welche Veränderungen über die Jahrhunderte vorgenommen wurden. Er ließ dann auch die Christusglocke in Gang setzen. Zur mittelalterlichen Musik hüpften derweil die Pänz – die dicke Drumm gab den Takt vor. Viel Spaß hatten die Kinder auch an der Schmiede. Das Lager mit den Feldbetten, auf denen die Mittelalter-Darsteller tatsächlich während des Stadtfestes die Nächte verbrachten, konnte ebenso inspiziert werden.

Es gab eine Feuerstelle, im Kessel Käsespätzle. Kettenhemden und Schwerter waren unter den Waffen zu entdecken. Und auch ein Medicus vom Deutschen Ritterorden zeigte seine Gerätschaften – in dem Kostüm steckte Herbert Nitschke: „Es ist ein Superambiente hier. Wir möchten Geschichte erlebbar machen.“ Eingreifen konnte der Medicus von einst freilich nicht bei allen Kriegswunden. Da half dann nur noch Beten – in der Feldkirche lag der Nachdruck einer Bibel aus dem 11. Jahrhundert. An einem Stand war eine Vielzahl von mittelalterlichen Gebrauchsgegenständen zu bestaunen. Löffelchen aus Rinderhorn, Trinkhörner, Schmuck aus Muscheln, Perlmutt oder sogar mit dem Shiva-Auge bot etwa die „Horn-Krämerey“ an. Auch Traumfänger, die daran erinnerten, dass dieses Fest traumhaft schön war.

Abenteuer für die Kleinen: Die Kinder hatten beim Mittelaltermarkt viel Spaß. Foto: Frank Homann

Schlemmermeile und Musikgruppen

Allein drei Tage „Schlemmerabend“ genossen die Besucher ausgiebig. Sie promenierten über die Schlemmermeile, ließen sich an Tischen nieder oder lümmelten auf Sitzsäcken. Dabei konnten sie die unterschiedlichsten Musikgruppen erleben – und ließen sich dabei auch „vom Hocker reißen“. Allein der Auftakt-Abend mit „Autumn Nights“ aus Selhof war für das feierhungrige Honnef ein Kracher. Das Publikum rockte ordentlich ab. Die Besucher stöberten aber auch gerne an den Ständen der Händler. Theo Schmidt aus Duisburg etwa präsentierte aus Metall gegossene Wandleuchten in Form verschiedener Inseln oder auch als Austernschale oder als Rose. Das passte exakt zum Genuss und zum Titel des Events. Der Künstler: „Es macht Spaß, hier mit einem Stand teilzunehmen.“

Foto: Frank Homann 19 Bilder Stadtfest in Bad Honnef

Die Geschäftsleute hatten sich ebenfalls bestens präpariert. In der Buchhandlung Werber lag historische Literatur aus. Fotografien gab es zu sehen sowie alte Gerätschaften der Optiker, die Fabian Neumann, der neue Vorsitzende des Vereins Centrum, im Optikhaus Beth präsentierte. Viel Lob gab es von seinem Vorgänger Georg Zumsande: „Beuel und Godesberg haben ihre Stadtfeste abgesagt. Hennef, Troisdorf und Bad Honnef nicht – weil die Städte dahinterstehen. Wenn das so bleibt, können wir uns auch einen tollen Martinimarkt leisten“, meinte Zumsande. Durch den Einsatz von Jürgen Kutter herrschten in Bad Honnef rosige Zeiten. Ob der Marktmacher auch mit Erfolg in der Feldkirche für eine angenehme Feier-Betriebstemperatur gebetet hatte – das bleibt sein Geheimnis.

„Es ist nicht so heiß“, meinte Peter Monschau beim Bummel erleichtert. „Ein sehr gelungenes Fest ist das wieder, die ,Fressmeile‘ ist das Schönste, auch die Stände sind hervorragend“, lobten die Freunde Peter und Erica Profitlich, Marie-Luise Brose und Lillian Colombel. 1100 Jahre – den Ahnen hätte das Fest auch gefallen.