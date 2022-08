1000 Quadratmeter geraten in Brand : Feuerwehr löscht brennende Wiese in Bad Honnef

Feuerwehr löscht brennende Wiese in Bad Honnef

1000 Quadratmeter geraten in Brand

In Bad Honnef hat die Feuerwehr einen Flächenbrand gelöscht (Symbolfoto). Foto: dpa/David Inderlied

Bad Honnef Die Feuerwehr hat in Bad Honnef einen Flächenbrand gelöscht. Eine Wiese war dort in Brand geraten.

Zu einem Einsatz auf einer Wiese an der Straße Im Weiher ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef am Dienstagnachmittag ausgerückt. Wie Feuerwehr-Sprecher Björn Haupt mitteilte, war dort eine Fläche von circa 1000 Quadratmeter bei dem anhaltend heißen Wetter in Brand geraten.