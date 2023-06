Feuerwehr in Bad Honnef Rollator brennt in Wohnung, Einsatzkräfte retten Person

Bad Honnef · In einer Wohnung in Bad Honnef ist am Donnerstagmittag ein Rollator in Brand geraten. Die Feuerwehr rettete eine Person aus der stark verrauchten Wohnung, die vom Rettungsdienst behandelt werden musste.

15.06.2023, 13:24 Uhr





Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Einsatz in Bad Honnef gerufen worden. Im Flur einer Wohnung war ein Rollator in Brand geraten, berichtet der Pressesprecher der Feuerwehr Bad Honnef, Björn Haupt. Eine Person habe sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der stark verrauchten Wohnung befunden und sei von ihnen gerettet worden. Der Rettungsdienst habe die Person wegen einer Rauchgasintoxikation behandelt.

(ga)