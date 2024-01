Werbekampagne für Freiwillige Wie die Bad Honnefer Feuerwehr nach neuen Kräften sucht

Immerhin 30 bis 40 Prozent der Aktiven sind Quereinsteiger. So hat ein 53-Jähriger in Bad Honnef jüngst frisch angefangen. Brodeßer: „Und das funktioniert.“ Erst mit dem 67. Lebensjahr wechseln die Aktiven in die Ehrenabteilung. Manche treiben sogar gemeinsam Sport, um sich fit zu halten oder auch fit zu werden für den freiwilligen Dienst. Und von der Gemeinschaft schwärmen die Kameraden, von gegenseitiger Hilfe. Für manchen Neuzugezogenen war der Eintritt in die Feuerwehr schon das Ticket für Kontakte am neuen Wohnort, schildert Brodeßer.