Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel in Bad Honnef : Geschäftsleute befürchten Verödung der Innenstadt

Bei Axel Schmidt, Inhaber von Intersport Schmidt, können Kunden unter Wahrung aller Regeln zuvor bestellte Ware abholen. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Geschlossene Geschäfte, leere Fußgängerzonen: Corona und der zweite Lockdown machen dem Einzelhandel schwer zu schaffen. Auch in Bad Honnef geht die Furcht vor einer Verödung der Innenstadt um. Den Kopf in den Sand stecken wollen die Geschäftsleute nicht: Sie stemmen sich gegen die Krise und bleiben für die Kunden in vielerlei Hinsicht präsent.