Dr. Hans Riegel-Stiftung Wie Kinder und Jugendliche den „Bad Honnefer Sternen“ nahe kommen

Zunächst einmal war Muskelkraft gefragt. Während noch Schüler in den Unterricht strömten, wurde am Hagerhof ein futuristisch anmutendes Gerät vor das Schloss geschoben. Skywatcher, so lautet der Name des Teleskopes, das bei einem Treffen auf dem Schulhof sinnbildlich stand für ein noch recht junges Projekt des Vereins Sternwarte Siebengebirge. „Bad Honnefer Sterne“, so lautet genau der Titel des Programms, bei dem Kinder und Jugendliche dem faszinierenden Sternenhimmel ganz nah kommen. Gefördert wird das Projekt, an dem neben anderen Schulen aktuell auch zwei Klassen des Schlosses Hagerhof teilnehmen, jetzt zusätzlich von der Dr. Hans-Riegel-Stiftung.