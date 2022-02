Swen Schmitz startet im Rathaus : Bad Honnef hat jetzt einen Klimaschutzmanager

Arbeiten im Team für den Klimaschutz: Projektleiterin Kathrin Schmidt und Klimaschutzmanager Swen Schmitz. Foto: Stadt Bad Honnef

Bad Honnef Seit knapp zwei Jahren ist Kathrin Schmidt Projektleiterin für Klimaschutz- und Mobilitätsmanagement im Bad Honnefer Rathaus. Jetzt verstärkt die Stadt ihre Bemühungen um dieses wichtige Zukunftsthema. Hauptaugenmerk des neuen Klimaschutzmanagers Swen Schmitz ist die Entwicklung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes.



Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Klimaschutz ist eine der zentralsten und zugleich komplexesten Zukunftsaufgaben – auch auf lokaler Ebene. Diese Aussage würde Swen Schmitz rundheraus unterschreiben. „Städte und Gemeinden haben verschiedene Handlungsspielräume, um Klimaschutz vor Ort umzusetzen“, so der 33-Jährige. Diese aufzuzeigen, ist seine Aufgabe: Schmitz ist Klimaschutzmanager in der von Kathrin Schmidt geleiteten Koordinierungsstelle Klimaschutz- und Mobilitätsprojekte im Bad Honnefer Rathaus. In den kommenden zwei Jahren wird er ein auf die Stadt zugeschnittenes integriertes Klimaschutzkonzept erarbeiten.

Bund fördert Stelle zu 75 Prozent

Das Terrain ist nicht neu für den gebürtigen Birgelener (Kreis Heinsberg). Schmitz studierte angewandte Geographie an der RWTH Aachen mit den Schwerpunkten Klimawandel und Umweltwirtschaft. Parallel engagierte sich der Outdoor-Fan und Fan der nordeuropäischen Wildnis in internationalen Nicht-Regierungs-Organisationen, leitete unter anderem die European Geography Association als Präsident des Vorstands. Vor seinem Wechsel an den Rhein setzte Schmitz das Klimaschutzkonzept der Stadt Bergkamen im Ruhrgebiet um – Erfahrungen, die er nun im Bad Honnefer Rathaus einsetzen wird. Die zunächst auf zwei Jahre befristete Stelle wird zu 75 Prozent durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert.

Fokusberatung und Fachbeirat

Kathrin Schmidt betont, dass die Stadt in den vergangenen zwei Jahren viele Hausaufgaben gemacht habe. Genannt seien etwa die abgeschlossene Fokusberatung Klimaschutz sowie die Einsetzung eines Klima- und Umweltbeirates mit hochkarätigen Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Schmidt: „Das Klimaschutzkonzept stellt den Kern dar für die weitere Entwicklung von Zielen, Strategien und Maßnahmen.“

Klimaschutz brauche eine langfristige Strategie und einen roten Faden, so Schmitz. Anfang 2023 will er erste Ergebnisse zur Struktur und zur Bestandsanalyse der klimatischen Ausgangssituation in der Stadt vorstellen. Die Aufstellung eines Konzepts und die spätere Umsetzung seien ihm zugleich Antrieb, um langfristig für die Stadt Bad Honnef tätig zu sein.

Naturfan und Hobbyfußballer