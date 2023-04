Ökumenische Hospizbewegung Bad Honnef „Alles, was nach dem Tod passiert, ist für Versicherungen nicht interessant“

„Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mich als Elfjährige zu der Beerdigung meines Großvaters mitgenommen haben. Wir müssen den Tod begreifen“, so die Mutter zweier erwachsener Kinder. Und sie betont: „Dieses Thema muss in die Mitte der Gesellschaft geholt werden, es wird an den Rand gedrängt. Früher wurde in Familien gestorben. Ich möchte, dass die Angst verloren geht, Sterben gehört zum Leben dazu. Die Begleitung gehört dazu, um die Menschen mit der Trauer nicht alleine zu lassen.“ Die Ökumenische Hospizbewegung Bad Honnef habe viel getan, um das Thema in die Gesellschaft zu bringen. „Es ist ein toller Verein. Ich bin dankbar für die berührende, diese sinnstiftende Aufgabe hier.“