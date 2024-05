Schlechte Nachrichten für Freibadfreunde Freibad auf der Insel Grafenwerth am Wochenende geschlossen

Bad Honnef · Das Wetter alleine vermiest Freibadfreunden derzeit schon den Spaß, nun kommt in Grafenwerth ein weiteres Problem hinzu. In der Konsequenz bleibt das Freibad auf der Rheininsel Grafenwerth am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juni, geschlossen. Den Grund teilte die Stadt mit.

31.05.2024 , 14:20 Uhr

Badespaß im Freibad auf Grafenwerth fällt am Wochenende aus - nicht nur wegen des Wetters. Viele Mitarbeiter sind krank, darum muss laut Stadt am Samstag und Sonntag geschlossen bleiben. Foto: Frank Homann





Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge