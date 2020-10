Brutaler Angriff auf der Insel Grafenwerth : 18-Jähriger wird in Bad Honnef von Gruppe Jugendlicher verprügelt

18-Jähriger wird in Bad Honnef von Gruppe Jugendlicher verprügelt

Auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef sind zwei junge Männer überfallen worden. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Eine Gruppe von bis zu 20 Jugendlichen soll am Montag zwei junge Männer auf der Insel Grafenwerth angegriffen und hierbei einen 18-Jährigen mit Schlägen sowie Tritten verletzt haben - selbst als dieser schon am Boden lag. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Bad Honnef sind am Montagabend auf der Insel Grafenwerth zwei junge Männer brutal überfallen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trafen die beiden 16- und 18-Jährigen gegen 22.50 Uhr auf drei Jugendliche, die sie zunächst beleidigten. Schnell gesellten sich noch drei weitere Jugendliche dazu, die von den beiden die Herausgabe ihrer Geldbörsen forderten.