Adventsstimmung in der Innenstadt : Kaminzimmer in Bad Honnef hat wieder geöffnet

Geschäftsleute ziehen positive Bilanz : Bad Honnefer Martinimarkt bringt volle Kassen und volle Straßen Zwei Jahre in Folge war der Martinimarkt in Bad Honnef ausgefallen. In seiner 25. Auflage zog der Herbstmarkt am Wochenende so viele Besucher an wie eh und jeh – zur Freude der Geschäftsleute und zum Kummer derer, die hernach im Stau standen.