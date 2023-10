Krönungsabend in Bad Honnef Katarina Barley ist die Aalkönigin 2023

Mit gleich zwei Premieren wartete die 19. Auflage des Aalkönigfestes in Bad Honnef auf: Zum einen hielt in diesem Jahr erstmals eine Frau die Laudatio auf eine Aalkönigin. Heißt: Zwei Regentinnen hintereinander hat es in der 20 Jahre währenden Geschichte des Aalkomitees noch nie gegeben. Katarina Barley, EU-Vizeparlamentspräsidentin, Sozialdemokratin sowie einst Bundesjustiz- und zuvor Bundesfamilienministerin, krönte das Komitee um Sprecher Friedhelm Ost am Freitagabend zur neuen Herrscherin des Bad Honnefer Aalvolks.