Nach jahrelangem Leerstand KSI in Bad Honnef wird für neue Nutzung umgebaut

Bad Honnef · Mehr als fünf Jahre ist es her, da packten die Mitarbeiter des Katholisch Sozialen Instituts (KSI) die Kisten und zogen auf den Michaelsberg in Siegburg um. Der Leerstand der prägenden Immobilie in Bad Honnef soll nun aber bald enden. Es wird bereits umgebaut.

04.10.2023, 14:52 Uhr

Das frühere Katholisch Soziale Institut, hier links im Bild, stand seit 2017 leer. Bis Ende 2024 erfolgt nun nach Angaben eines Projektentwicklers der Umbau zu einer Psychosomatischen Klinik. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

