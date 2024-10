Kita-Schließung wegen Gebäudeschadens Stadt Bad Honnef will Eltern-Beitrag einmalig übernehmen

Bad Honnef · Die Kita Unterm Regenbogen in Bad Honnef musste wegen eines Schadens am Gebäude plötzlich schließen. Nun ist der Betrieb an den Ausweichstandorten angelaufen, und die Stadt will einmalig den Eltern-Beitrag übernehmen. Betroffenen reicht das jedoch nicht.