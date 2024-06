Angeblich Person im Fluss gesichtet Großaufgebot der Feuerwehr suchte Rheinufer bei Bad Honnef und Bonn ab

Am Montagabend ist die Feuerwehr in Bad Honnef zu einem Großeinsatz ausgerückt. Und auch die Bonner Feuerwehr rückte kurz darauf weiter nördlich zu einer Wasserrettung aus. Auf Höhe der Bonner Nordbrücke war ein Großaufgebot der Einsatzkräfte ausgerückt, nachdem Zeugen von zwei Ruderbooten berichtet hatten, die in Not geraten seien. Die Feuerwehr brach den Einsatz wieder ab, nachdem keine Personen in Not oder gekenterte Ruderboote gesichtet wurden.