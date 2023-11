Gedenken der Pogromopfer im Siebengebirge „Würde und Freiheit sind unantastbar“

Auch in Königswinter wurden an verschiedenen Orten sowie im Siebengebirgsmuseum Gedenkstunden abgehalten. „Mit unserem Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht von 1938 versuchen wir, das Unfassbare sichtbar werden zu lassen“, sagte Bürgermeister Lutz Wagner mahnend. „Bei der Erinnerung an die Untaten und dem Gedenken an die Opfer geht es aber auch darum, sich der Verantwortung zu stellen, die aus der Geschichte erwächst. Dies ist umso wichtiger in einer Zeit, in der rechte Parolen, ausländerfeindliche Hetze, antisemitische Äußerungen und Gewalttaten für viele Menschen in unserem Land zum Alltag zählen. Dies dürfen wir nicht tolerieren", so Wagner.