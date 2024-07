Personalnot in Kindertagestätten „Wir kämpfen mit Ausfallzeiten, die wehtun“

Notgruppen, verkürzte Betreuungszeiten, Kita-Schließungen – Personalprobleme in Kindertagesstätten stellen Eltern und Mitarbeiter immer wieder vor große Herausforderungen. Auch in Königswinter und Bad Honnef findet sich kaum eine Einrichtung, die nicht schon betroffen war oder es aktuell ist. Jüngst hatten Eltern der evangelischen Kita Wurzelkinder in Aegidienberg teils hohe Ausfallzeiten aufgrund von personellen Engpässen beklagt. Seit Anfang Juli kann dort allerdings wieder aufgeatmet werden: Wie der Träger, der evangelische Kirchenkreis an Sieg und Rhein, auf Anfrage des General-Anzeigers mitteilt, gab es bei den Wurzelkindern zum Monatsanfang eine Neueinstellung. „Was uns sehr freut“, so Pressesprecherin Anna Neumann. Denn eine freie Stelle nachzubesetzen, gleicht aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels einem Sechser im Lotto. Eine Situation, wodurch sich die Kita-Mitarbeiter selbst allzu oft zu Unrecht an den Pranger gestellt und ihr Berufsbild in schlechtes Licht gerückt sehen.