Entscheidung vertagt Kosten für Neugestaltung hinter dem Bad Honnefer Rathaus sorgen für Kritik

Bei aller Unstrittigkeit darüber, dass der hintere Teil des Rathauses nicht so wie jetzt bleiben kann, gab es dennoch einige Kritik. Kritikpunkt eins: die Kosten. Dass für das Vorhaben 800.000 Euro einkalkuliert werden, sorgte mit Blick auf die klamme Kasse der Stadt für wenig Begeisterung. Aufgrund der vielfach gestiegenen Kosten im Bausektor, habe man, so Fabiano Pinto, Leiter des Geschäftsbereichs Städtebau, die Kosten generell großzügiger angesetzt. Ganz nach dem Motto: am Ende lieber was gespart als draufgezahlt. Wirklich überzeugen konnte das die Ausschussmitglieder nicht, die der Verwaltung als Hausaufgabe mitgegeben haben, noch mal zu schauen, ob es nicht doch günstiger ginge.