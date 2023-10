Premiere Bad Honnefer Kunstschaffende öffnen ein Wochenende lang ihre Ateliertüren

Follow the orange balloon, follow the orange balloon: Der orangefarbene Ballon wird am kommenden Wochenende in Bad Honnef überall dort zu sehen sein, wo Kunstschaffende ihre Ateliertüren und Räume öffnen, um Besuchern und Besucherinnen ihre Kunst zu präsentieren. „Das wurde noch nie gemacht, jetzt war die Zeit reif“, sagt Goldschmiedin Katrin Schumann, die in der Linzer Straße mit ihrer Kollegin und Freundin Silke Jürges das Geschäft „Heavy Metal“ betreibt und am Wochenende beim „Rundgang’23 - Offene Ateliers in Bad Honnef“ mit dabei sein wird.