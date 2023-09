Autofreies Schmelztal in Bad Honnef Wie Radfahrer und Passanten die L 144 ohne Autos und Motorräder genießen

Viele Gruppen mit Kindern waren per Fahrrad im Schmelztal unterwegs, auch Inliner. Rafael Selzer und Michael Richarz fuhren mit der Rikscha vom Verein „Radeln ohne Alter“. Aber Spaziergänger verzichteten auf die Mitfahrgelegenheit. Premiere hatten Ingo und Andrea Zimmermann. „Uns wäre das Schmelztal mit Autoverkehr viel zu gefährlich“, sagen sie. Die beiden Selhofer fahren lieber auf der anderen Rheinseite, angenehmer sind ihnen die Radwege an der Lahn oder in den Niederlanden. „Radfahrer haben es in Honnef nicht leicht.“