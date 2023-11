Finanzspritze für die Innenstadt Bad Honnef erhält vom Land rund 250.000 Euro

Angelegt ist eine Mietdauer von 24 Monaten. Gedacht ist nach Angaben der Stadt an Vermietung an Bio- und/oder Unverpacktläden, Herrenmode, Spielwaren oder auch Kunst- und Handwerkerangebote, ebenso an Bücherei oder Stadtinfo mit Co-Working - eben an einen vielfältigen Mix der Branchen. Bürgermeister Otto Neuhoff und Wirtschaftsförderin Johanna Liel versprechen sich davon, dass gewissermaßen eine Brücke gebaut wird, bis das Projekt „Saynscher Hof“ realisiert ist. Bekanntlich soll in Höhe des ehemaligen Bürofachgeschäftes Retz ein Neubau samt Verbindung zum Saynschen Hof entstehen, der unter anderem den Mangel nach größeren Ladenlokalen für einen Frequenzbringer wie einen Drogeriemarkt kompensieren soll. Der Beginn der Arbeiten dort hatte sich erneut verspätet; los gehen soll es Anfang kommenden Jahres. Geplant ist Abriss der bestehenden Gebäude; in der Folge soll eine Neubau entstehen, unter anderem mit größeren Ladenlokalen und einer Fußgängerzone zum Saynschen Hof sowie zum Beispiel Co-Working-Space.