Leichenfund auf Honnefer Hochschul-Gelände Polizei vermutet Unfall als Todesursache

Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr war eine leblose Person in einem Schacht auf dem Gelände der Internationalen Hochschule IU International University of Applied Sciences an der Mülheimer Straße gefunden worden. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen. Nach GA-Informationen wohnte der Mann auf dem dortigen Campusgelände, war allerdings kein Student der Hochschule.