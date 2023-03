Bad Honnefer Malteser So läuft der „Besuchsdienst mit Hund“ im Haus Hohenhonnef

Bad Honnef · Gemeinsam mit ihren Haltern besuchen Hunde das Haus Hohenhonnef für Menschen mit Behinderung in Bad Honnef. Was das Angebot so besonders macht und wo noch Helfer gebraucht werden, berichten Malteser dem GA.

28.03.2023, 18:21 Uhr

Eine Bereicherung für beide Seiten: Martin Repp (r.) und Sonja Ochsenfeld-Repp (hinten) besuchen mit Retriever Ben regelmäßig Bewohner und Team im Haus Hohenhonnef. Unterstützung gibt es von Mischling Rudy und Terrier Nala. Foto: Claudia Sülzen

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Wie die Orgelpfeifen. Von Gestalt und Schulterhöhe her sind Golden Retriever Ben, der wuschelige Mischling Rudy und Parsson Russel Terrier-Dame Nala eher nicht vergleichbar. Doch die drei Hunde verbindet viel: Ben, Rudy und Nala sind regelmäßige Gäste im Haus Hohenhonnef. Als vierbeinige Helfer gehören sie, natürlich mit ihren Halterinnen und Haltern, zum „Begleiteten Besuchsdienst mit Hund“, einem der vielen sozialen Ehrenämter des Malteser Hilfsdienstes Bad Honnef. Die reichen von B wie „Besuchs“-Dienst (per Telefon) bis R wie Rikscha-Fahrten. Der Bedarf ist groß, ein Ausbau der Angebote steht für die Malteser ganz oben auf der Wunschliste. Eine Lösung erhoffen sich die Malteser in diesem Zusammenhang auch für die aktuelle Vakanz: die Koordination des Besuchsdienstes mit Hund.