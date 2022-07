Sprung von Bad Honnefer Fähre : Rettungskräfte stellen Suche nach Vermisstem im Rhein ein

Die Einsatzkräfte bei der Suche nach dem vermissten Mann im Rhein am Sonntagabend. Foto: Ralf Klodt

Update Königswinter/Bonn Am Sonntagabend hat ein Großaufgebot von Einsatzkräften im Rhein bei Königswinter erfolglos nach einem Mann gesucht, der von einer Fähre in den Rhein gesprungen war. Der 61-Jährige wird weiterhin vermisst.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lydia Schauff und Dierk Himstedt

Am Sonntagabend sind gegen 21.30 Uhr Polizei, Feuerwehr und weitere Rettungskräfte alarmiert worden, weil ein 61-jähriger Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis von der Honnefer Fähre in den Rhein gesprungen war. Im Anschluss suchte ein Großaufgebot auf dem Rhein und an den Flussufern nach der Person.

Im Einsatz waren am Abend laut Björn Haupt, Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Honnef, Feuerwehren aus Bonn, Unkel, Remagen, Bad Honnef und Königswinter. Zudem waren Kräfte der DLRG und des DRK Wasserwacht, Strömungsretter, ein Hubschrauber der Polizei mit Wärmekamera und mehrere Streifenwagen der Polizei unterstützend tätig.

Schwimmen im Rhein Nur da Baden, wo es auch erlaubt ist Björn Haupt von der Bad Honnefer Feuerwehr warnt davor, an vermeintlich seichten und ungefährlichen Stellen im Rhein schwimmen zu gehen. Ein Loch im Grund oder eine Strömung unter Wasser könnte zur Folge haben, dass man wegrutscht oder weggezogen wird. Es soll nur dort im Rhein geschwommen werden, wo es von Behörden auch ausdrücklich erlaubt ist. Auch die DLRG Rhein-Sieg warnt eindringlich vorm Schwimmen im Rhein. Die Buhnen verringern zwar die Strömungsgeschwindigkeit, bieten aber keine Sicherheit. Badende können trotzdem in einen Strömungsbereich geraten und mitgerissen werden. Auch vorbeifahrende Schiffe können an den Buhnen Wirbel oder Strudel verursachen, die Badende hinabziehen.

Suche nach Personen im Wasser wird von vielen Dingen erschwert

Mehrere Boote bildeten eine Suchkette auf dem Rhein, um die Person aufzufinden. Auch am Ufer wurde nach dem Mann gesucht. Die Feuerwehr Bad Honnef war mit 25 Einsatzkräften an dem Einsatz beteiligt. „Wer in den Rhein fällt oder springt, wird von der Strömung mitgenommen“, erklärt Björn Haupt eine der Schwierigkeiten bei der Suche im Wasser. Mit Blick auf den Pegelstand und der Fließgeschwindigkeit schätzt Haupt, dass der Mann in der Nacht innerhalb von 20 Minuten zwei Kilometer flussabwärts getrieben worden sein könnte. Generell sei eine konkrete Berechnung aber schwierig, so sei die Strömung in der Flussmitte viel stärker als am Rand. Auch da, wo der Rhein besonders breit ist, fließt er langsamer.

Ein weiteres Problem bei einer Suche nach einer Person im Wasser ist, vor allem in der Dämmerung und im Dunkeln, diese auch als solche zu erkennen, da in der Regel nur der Kopf herausschaue. Auch für erfahrene Retter sei das schwierig. Immer wieder komme es deshalb vor, dass Passanten die Feuerwehr rufen, weil sie vermeintlich eine Person im Wasser gesehen haben, es sich letztlich aber doch um einen Baumstamm handelt. So hat die Bad Honnefer Feuerwehr im Vorjahr bei drei Einsätzen „Bäume gerettet“. Generell sei es aber gut und wichtig, dass Passanten Hilfe holen, wenn sie einen Menschen im Wasser wähnen.

Gefährlich für Menschen, die in den Rhein gefallen sind, können auch Schiffe werden, wie Björn Haupt erklärt. Die Sogwirkung könne eine Person unter Wasser ziehen, diese könnte dann auch in die Schiffsschraube geraten. Generell sei es auch für sehr geübte Rettungsschwimmer eine große Herausforderung, gegen die Strömung des Rheins anzuschwimmen. Für Ungeübte, die dann auch noch ihre Kleidung und Schuhe am Körper haben, sei es umso schwieriger gegen das Wasser anzukämpfen und sich womöglich ans Ufer zu retten.

Suche nach 61-Jährigem im Rhein eingestellt

Was mit dem 61-Jährigen passiert ist, war am Montagmittag weiter unklar. Nachdem Rettungskräfte den Rhein Sonntagnacht rund zwei Stunden lang abgesucht hatten, wurde die Suche gegen 23 Uhr erfolglos eingestellt und am Montag auch nicht mehr fortgesetzt, wie die Polizei auf GA-Anfrage mitgeteilt hat. Aufgrund der Strömung des Rheins sei völlig unklar, wo sich der Mann befinde, so die Polizei. Der 61-Jährige werde jetzt als Vermisstenfall geführt. Die Polizei stehe auch in Kontakt mit den Angehörigen. Am Montagnachmittag wurde am Rheinufer in Niederkassel eine Wasserleiche angespült. Ob es sich dabei um den vermissten 61-Jährigen handelt, ist noch unklar.

Foto: Ralf Klodt

Foto: Ralf Klodt zurück

weiter