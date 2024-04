Vorfall in Bad Honnef Unbekannter fordert sechsjähriges Kind zu sexuellen Handlungen auf

Laut Polizeiangaben habe sich der Unbekannte auf Höhe eines Spielplatzes auf dem Weg von der Fußgängerbrücke der S-Bahn-Endhaltestelle Bad Honnef hin zur Alexander-von-Humboldt-Straße dem sechsjährigen Mädchen genähert. Der unbekannte Tatverdächtige soll in der Nähe eines dortigen Spielplatzes mit geöffneter Hose das Mädchen aufgefordert haben, ihn anzufassen. Die erwachsene Begleitperson bemerkte das und forderte den Mann auf, dies zu unterlassen. Anschließend sei der Tatverdächtige in Richtung der Straße Am Spitzenbach verschwunden.