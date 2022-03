Unfall in Bad Honnef : 18-Jähriger nach Sturz von Hausdach lebensgefährlich verletzt

Bad Honnef-Selhof Freitagnacht ist ein 18-Jähriger in Bad Honnef-Selhof in der Karlstraße beim Sturz von einem Hausdach schwer verletzt worden. Der junge Mann erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Der Notruf kam gegen 0.30 Uhr Freitagnacht. Ein junger Mann war in der Karlstraße in Bad Honnef-Selhof von einem Hausdach in einen Innenhof vier Meter in die Tiefe gestürzt.