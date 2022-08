Geständnis vor Gericht : Bad Honnefer versteckt Marihuana im Schulrucksack seines Sohnes

Bad Honnef/Bonn Ein 33-jähriger Mann aus Bad Honnef steht jetzt vor dem Landgericht Bonn. Zum Prozessauftakt räumte er ein, dass er Drogen besaß und mit ihnen handeln wollte. Und auch, dass er Marihuana im Rucksack seines Sohnes versteckt hatte.

Vor dem Bonner Landgericht muss sich aktuell ein 33-jähriger Vater aus Bad Honnef wegen Drogenhandels in zwei Fällen sowie unerlaubter Abgabe an Minderjährige verantworten. Gleich zweimal binnen eines halben Jahres war die Wohnung des Mannes durchsucht worden. Und damit nicht genug: Als die zweite Razzia unmittelbar bevorstand, versteckte er 97 Gramm Marihuana im Rucksack seines damals 13-jährigen Sohnes und schickte das Kind mit den Drogen zur Schule.

Der Angeklagte verweist auf eine schwere Jugend

Erst im Jahr 2020 habe sein Mandant nach einer Krankheit wieder mit dem Drogenkonsum begonnen, fuhr der Anwalt in der Erklärung fort. Das brachte ihn offenbar in den Fokus der Fahnder, die am 13. August vergangenen Jahres zum ersten Mal seine Wohnung durchsuchten. Sechs Gramm Amphetamin, 31 Gramm Marihuana, 106 Gramm Haschisch, 650 Gramm Marihuana, 75 Gramm einer Ecstasy-Zubereitung sowie ein Samuraischwert, ein Baseballschläger und ein Messer stellten die Beamten in den Räumen in der Bad Honnefer Innenstadt sicher.