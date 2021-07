Absage für beliebtes Stadtfest : Bad Honnefer Martini-Markt muss erneut ausfallen

Bad Honnef Die 25. Auflage des Bad Honnefer Stadtfestes ist pandemiebedingt abgesagt worden. Grund: Mit der Fülle an möglichen Corona-Beschränkungen, die Ende Oktober gelten könnten, ist das fünftägige Spektakel nicht durchführbar.

Es wäre in jedem Fall ein ganz besonderes Fest: Die bereits 25. Auflage des Bad Honnefer Martini-Marktes gilt es zu feiern. Doch aus diesem fünftägigen Vergnügen wird auch 2021 nichts: Wie schon 2020 sagt der Verein der Innenstadthändler, Centrum Bad Honnef, den für Ende Oktober terminierten Publikumsmagneten coronabedingt ab, wie Gorg Zumsande, Vorstandschef des Centrums am Dienstag erklärte.

„Auch wenn die Inzidenzzahlen momentan noch niedrig sind, ist mit erheblichen Auflagen zu rechnen. Diese können wir in personeller und finanzieller Hinsicht nicht erfüllen“, erklärte Zumsande. Insbesondere wegen der aktuell moderaten Infektionslage sei dem Vorstand die Absage für dieses Bad Honnefer Stadtfest, welches Jahr für Jahr über mehrere Tage Zehntausende ins Bad Honnefer Zentrum rund um den Kirchplatz lockt. Eine Einzäunung des gesamten Geländes und Einlasskontrollen sowie einem Zutritt nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene lasse sich aufgrund der Innenstadtlage und der damit verbundenen Vielzahl von Zugängen zum Gelände und Zugänge für Anwohner nur schwierig umsetzen und kontrollieren, so der Goldschmiedemeister. Hinzu kommt, dass Passanten, die nur einkaufen wollen, von den gleichen Maßnahmen betroffen sind.

Aber: Auch wenn das beliebte Markttreiben vor dem Namenstag des Heiligen Martin ausfallen sollte, so haben die Innenstadthändler dennoch einen verkaufsoffenen Sonntag am 31. Oktober beantragt. Allerdings sei solch eine Aktion „grundsätzlich aber an die Durchführung der Großveranstaltung gebunden“, sagt Zumasande. Da diese ausfällt, versuche die Stadt Bad Honnef, trotzdem bei den genehmigenden Stellen, eine Genehmigung durchzusetzen, berichtet der Centrum-Chef.