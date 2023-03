Mehrgenerationenzentrum in der Konrad-Adenauer-Schule Alanus-Studenten entwickeln Visionen für ehemalige Schule in Bad Honnef

An diesem Talent des Zweckbaus kommt offenkundig fast niemand vorbei: Eine Dachterrasse, mal als ausgedehnte Chill-Area, mal gar als grünes Gewächshaus, findet sich in Abwandlung in fast allen Konzeptskizzen. Masterstudierende des Fachbereichs Architektur der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter nahmen die ehemalige Konrad-Adenauer-Schule in Bad Honnef im Rahmen des Modellprojektes Zukunftswerkstatt Kommunen (ZWK) unter die Lupe.