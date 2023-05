Städtepartnerschaft mit Berck-sur-Mer Warum drei Bad Honnefer per Fahrrad nach Frankreich fahren

„Kapitän“ dieser „Tour de Berck“ ist Bruno Barbier (70). Mit ihm sind Markus Ersfeld (52) und Detleff Effertz (70) unterwegs. Damit aus dieser Fahrt über exakt 587 Kilometer in sieben Etappen kein „Höllenritt“ wird, hat sich das Trio sehr gut vorbereitet. Aber die Männer kennen sich ja aus. Sie haben bereits alle Partnerstädte – Ludvika mit 1550 Kilometern, Cadenabbia mit rund 800 Kilometern und Wittichenau mit 700 Kilometern - in den Beinen. Nur Radfreund Detlef Effertz fehlte Berck noch im „Gebetbuch“. Bruno Barbier: „Deshalb nehmen wir diese Route jetzt noch einmal in Angriff.“