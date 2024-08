Wegen Dauerregen Musikfestival „R(h)einspaziert“ in Bad Honnef abgesagt

„Für heute Abend ist anhaltender und teilweise heftiger Dauerregen vorhergesagt. Wir können daher das Festival nicht in der geplanten Form durchführen. Als Stadtjugendring versuchen wir nun, den finanziellen Schaden in Grenzen zu halten und versuchen, mit den Bands und unseren Dienstleistern Kulanzregelungen zu finden“, teilte Kassierer Marcelo Peerenboom namens des Vereines mit. Außerdem sei inzwischen alles an Material so durchnässt, dass eine Durchführung nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich gewesen wäre, so Peerenboom.