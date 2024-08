Briefkasten in Bad Honnef Mutmaßlicher Betrüger manipuliert Post und kassiert ordentlich ab

Welcher Briefkasten in Bad Honnef der Tatort war, konnte bis heute nicht ermittelt werden. Klar jedoch ist, dass im August 2023 wiederholt Briefe mit kapitalen Rechnungen aus einem öffentlichen Postkasten gefischt und für eine raffinierte Betrugsnummer genutzt wurden. Die Bonner Staatsanwaltschaft ist sich nach aufwändiger Recherche sicher, dass ein 35-jähriger Mann aus Trier an dem Coup beteiligt ist. Wie der Bonner Amtsgerichtsdirektor Fabian Krapoth auf Nachfrage bestätigte, ist der Mann wegen gewerbsmäßigen Betrugs in elf Fällen sowie Urkundenfälschungen angeklagt worden. Die Beute: 221.413,70 Euro.