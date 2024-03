Namensgeber geht nach Italien „Alessandro“ findet Nachfolgerin für seinen Eissalon in Rhöndorf

Die eisigen Zeiten in Rhöndorf haben glücklicherweise kein Ende. Das Eiscafé Alessandro hat nach der Winterpause unter neuer Flagge Fahrt aufgenommen. Schön ist: Der Name bleibt. Und: Das Dolce Vita in Sachen köstlicher eiskalter Genüsse schräg gegenüber der Alten Kapelle befindet sich weiterhin in der Obhut der Familie mit dem klangvollen Namen Chiappin. Alessandros Schwester Giulia hat mit ihrem Mann Davide di Fazio das Ruder übernommen.