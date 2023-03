Nachlass von GA-Fotograf Günter Groote : Visueller Schatz aus dem Siebengebirge zieht ins Kreisarchiv ein

Verein Gutenberghaus

2013 erwarb Vereinsgründerin Renate Mahnke das namensgebende Haus Gutenberg, Hauptstraße 40, in Bad Honnef. Von 2013 bis 2017 dienten die liebevoll restaurierten Räume über der Buchhandlung Werber im Erdgeschoss dann als Archiv, Museum und Treffpunkt.

2017 erzwangen widrige Umstände den Verkauf des Hauses, der Verein wurde heimatlos. Seit Juni 2020 nutzt der Verein Räume in der ehemaligen Konrad-Adenauer-Schule (Kasch) am Rheingoldweg, wo laut Verein dank großzügiger Spenden auch das Archiv wieder eingerichtet ist. Der Verein sammelt und bewahrt schriftliche Dokumente wie Briefe, Karten und Akten sowie Bilder, Fotos, Film- und Tondokumente zur Geschichte der Stadt Bad Honnef und der Region. Viele Nachlässe haben so schon den Weg zum Verein gefunden, laut Verein ein kulturelles Erbe. Heimatgeschichtlich Interessierte können in den Archivräumen selbst forschen. Ausstellungen und andere kulturelle Veranstaltungen sind für 2023 in Planung. In der Pandemie hatte einiges geschoben werden müssen.

Vorsitzender des Vereins ist Wilhelm Birenfeld; Gründerin Renate Mahnke ist Vortragende und wissenschaftliche Beisitzerin. Zweiter Vorsitzender ist Joachim Arntz, Schriftführer Hans Eckhard Krüger, die Kasse führt Manuela Stenzel. Zur Verwirklichung der Vereinsziele ist eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Honnef sowie allen Vereinen und Institutionen, die in Bad Honnef auf dem Gebiet der Heimat- und Kulturpflege tätig sind, angestrebt. suc