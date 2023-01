Polizei-Bezirksdienst in Aegidienberg neu besetzt : Dirk Schlebach baut auf Präsenz als Fußstreife

Sorgt für Schulwegsicherheit nicht nur in der dunklen Jahreszeit: Dirk Schlebach ist als Bezirksdienstbeamter in Aegidienberg und in Eudenbach im Einsatz. Foto: Frank Homann

Aegidienberg/Eudenbach Nicht erst im Karneval, wenn es die Umzüge zu begleiten gilt, wird Polizeihauptkommissar Dirk Schlebach „sein“ neues Terrain noch besser kennenlernen. Der neue Bezirksdienstbeamte für Bad Honnef-Aegidienberg und Königswinter-Eudenbach ist ab sofort zum Beispiel zum Schulstart am Morgen in seinem Gebiet unterwegs.



Von Roswitha Oschmann

Es ist noch richtig finster an diesem Morgen, an dem Dirk Schlebach in Aegidienberg seinen Dienst antritt. Vor allem für Kinder bedeutet die dunkle Jahreszeit zusätzliche Gefahren. Ihren Schulweg sicherer zu machen, das ist eine der Aufgaben, denen sich Schlebach ab sofort in Aegidienberg sowie in Eudenbach widmet. Als neuer Bezirksdienstbeamter für Aegidienberg und Eudenbach in der Nachbarstadt Königswinter gehört die Schulwegsicherung mit zu seinen Aufgaben.

Zum Einstand war der Polizeihauptkommissar also frühmorgens im Dunkeln am Überweg in Aegidienberg im Einsatz, um den Kleinen beim Wechsel auf die andere Straßenseite zu helfen. Mutter Deborah Priel, die ihren Sohn Michel zur Theodor-Weinz-Schule begleitete, war begeistert: „Es ist sehr wichtig und sehr schön, dass jemand da ist. Das gibt den Kindern Sicherheit.“ Wenn die Tage heller werden, soll Michel morgens allein zur Schule gehen.

Verkehrsrowdys auf Schulwegen

Schlebach wird so oft wie möglich den Schulweg in Aegidienberg oder Eudenbach sichern. „Ich werde dann den Streifenwagen weiter oben abstellen und zu Fuß unterwegs sein.“ Und dabei etwa auf Verkehrsrowdys achten, die über den Schulweg brettern wie über den Nürburgring. „Aber hier in Aegidienberg ist nicht so viel Durchgangsverkehr.“ Dirk Schlebach war zufrieden, wie gut die Mädchen und Jungen der Aegidienberger Grundschule bereits selbständig auf den Verkehr achten. „Sie bleiben stehen, schauen sich um. Ich gebe ihnen Hinweise.“ Und die Autofahrer warteten geduldig.

„Ich bin schon früher gerne Streife durchs Siebengebirge gefahren, obwohl die Wege von Ramersdorf aus weit sind“, so der 58-jährige Beamte, der über drei Jahrzehnte Streifendienst in Bad Honnef, Königswinter und Beuel hinter sich hat, „immer rechtsrheinisch“. Vor seinem Wechsel in den Bergbereich von Bad Honnef war er bereits ein Jahr lang als Bezirksdienstbeamter in Bad Godesberg-Plittersdorf tätig.

„Ich freue mich extrem auf mein neues Aufgabengebiet“, meinte Schlebach. Geplant ist, dass er hier bis zu seinem Ruhestand wirkt. „Das Siebengebirge ist meine polizeiliche Heimat.“ So war er auch von 1988 bis zur Umstrukturierung 1999 auf der Wache in Königswinter tätig. Jetzt wird er die Polizeianlaufstelle über dem Bürgerbüro am Aegidiusplatz betreuen, dort auch regelmäßige Sprechstunden abhalten und bei allen Problemen Ansprechpartner sein. Der gebürtige Bonner, der in Unkel lebt, mag diesen ländlichen Bereich, den er auch von der Bevölkerungsstruktur her schätzt.

Stress im Beruf hat zugenommen

Räumungen, Festnahmen, Vorführbefehle gehören mit zu seinen Aufgaben. Dirk Schlebach wird die Kollegen unterstützen bei Einsätzen. Und: „Die Bürger werden mich oft als Fußstreife sehen.“ Jetzt im Karneval wird der Polizeihauptkommissar auch die Züge von Aegidienberg und Eudenbach begleiten. „Der Stress im Beruf hat zugenommen, aber ich würde diesen Beruf immer wieder ergreifen. Ich hatte immer Bock darauf, Polizeibeamter zu sein. Der Beruf ist super. Kein Tag ist wie der andere.“

Schlebachs Hobbys: Er geht gerne in den Wald. Früher spielte er intensiv Badminton, war auch Trainer, ebenso im Fußball, als seine Söhne in Unkel und Linz den Ball traten. Selbst ist er Fan von Borussia Mönchengladbach. Thomas Ill, der Leiter des Bezirksdienstes, wünschte dem „Neuen von Aegidienberg“ gestern viel Erfolg.